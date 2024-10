Marta García Aller: "Reprochaba la Gürtel a Mariano y le han pillado en un caso de corrupción como un piano"

Están saliendo tantos frentes abiertos a la trama Koldo o Caso Aldama que no sé si ya podemos llamarla caso Ábalos. El informe de la Guardia Civil es demoledor. Y va mucho más allá de Koldo. Y más allá de Ábalos. Llega hasta “el 1”. “El 1”, así llamaban en la trama, según la UCO, al presidente del Gobierno. “El 1”, para entendernos, sería el M.Rajoy de este sumario.

Ante las evidencias cada vez mayores de la presunta participación en esta trama de corrupción del exministro de Transportes, ex mano derecha del presidente y ex todo poderoso secretario de organización del PSOE, me he acordado de aquello que dijo el propio Ábalos una vez en sede parlamentaria, seguro que te acuerdas: “No podemos tolerar la corrupción como si fuera algo normal”.

Eso le dijo Ábalos a Mariano Rajoy cuando la moción de censura que sacó al PP del poder tras la sentencia de la Gürtel. Era Ábalos el que decía en nombre del PSOE que un Gobierno implicado en una trama corrupta no merece estar en el Gobierno. Era 2018. Año y pico después, Ábalos, ya ministro, estaba reuniéndose con Delcy Rodríguez a hurtadillas y con la autorización de Sánchez.

Con la vicepresidenta de Venezuela dice la UCO que Aldama negociaba la compra de 104 lingotes de oro. Y Aldama era el que negociaba con Koldo si el ministro quería, en pago a los servicios prestados, la casa en la playa “con o sin muebles”. “Que te dejen el piano”, dijo Ábalos.

Cada trama de corrupción tiene sus pianos, y todas acaban pareciéndose en las pocas explicaciones que dan sus partidos hasta que la instrucción del caso no les deja más remedio. Si el presidente sabía de los chanchullos de Ábalos y lo echó por eso del Gobierno y del PSOE, pero no lo denunció, es, como poco, cómplice del encubrimiento. “No podemos tolerar la corrupción como si fuera algo normal”. Lo dijo un experto en la materia.

¿Moraleja?

Reprochaba la Gürtel a Mariano y le han pillado en un caso de corrupción como un piano.