Marta García Aller: "En Reino Unido arrasa la izquierda con un líder que huye de la política espectáculo"

Para arrasar en las urnas con la mayor victoria en casi 30 años al que está a punto de ser nombrado nuevo primer ministro británico no le ha hecho falta presumir de ser un gran ideólogo, ni un retórico brillante ni hacer propuestas llamativas. No es ni carismático ni radical. Ni Tony Blair, ni Gordon Brown ni mucho menos Jeremy Corbyn. Al nuevo primer ministro británico, el de la victoria aplastante que ha llevado al colapso al partido conservador, no le ha hecho falta tener millones de seguidores en TikTok ni llamar la atención de los medios con estridencias para darse a conocer. Ni ser brillante en los debates. Por no hacerle falta, no le ha hecho falta que nos aprendamos su nombre. Le ha bastado con no ser conservador ni parecer mucho de izquierdas tampoco.

La propuesta más seductora que ha hecho el nuevo hombre de moda de la izquierda europea ha sido prometer una política menos impactante. Ha prometido - esto me encanta- llamar menos la atención. A diferencia del populismo y el nacionalismo, y todas las políticas basadas en la división, el nuevo primer ministro británico ha seducido a los votantes prometiéndoles que no va a necesitar constantemente inventarse un enemigo nuevo cada esta semana porque, dice, "eso es agotador" para la gente y azuzar la indignación conseguirá muchos 'likes' pero es inútil para mejorar los servicios públicos y la economía de un país.

Reno Unido va, una vez más, en dirección contraria. Rompe la tendencia de decadencia del centroizquierda en muchas economías occidentales. Cada vez más votantes en países vecinos, como Francia, Italia y Alemania apoyan a la derecha y la extrema derecha. Marine Le Pen está más cerca que nunca de tomar el poder el domingo en Francia. Mientras tanto, en Reino Unido arrasa la izquierda con un líder que huye del populismo, la polarización y la política espectáculo. Falta por saber si es tendencia o una anomalía.

Por cierto, se llama Starmer. Keir Starmer.

¿Moraleja?

Lo que ha pasado en Reino Unido es el fin de una era, se pueden ganar elecciones de otra manera.