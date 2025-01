Marta García Aller: "Que la Venezuela de Maduro es una dictadura cruel ya no lo duda ni él"

Todavía no sabemos qué va a pasar hoy en Venezuela. No sabemos si Edmundo González logrará regresar de su exilio y entrar en Venezuela, como ha prometido, ni si logrará cruzarse sobre el pecho la banda presidencial, como le correspondería tras haber ganado las elecciones de julio, respaldado por el 85 % de las actas electorales que recolectó la oposición.

Pero sí sabemos lo que no va a pasar hoy. Lo que seguro no va a suceder es que Maduro tome posesión del cargo de presidente de Venezuela con legitimidad democrática de un proceso electoral limpio. Sabemos que no va a enseñar las actas que demuestran una victoria en las urnas que no sucedió, ni estará acompañado de grandes líderes internacionales, demócratas, al menos, porque está aislado internacionalmente.

Si finalmente hoy Maduro lograra, como se propone, perpetuarse a la fuerza en el poder, lo hará en soledad, con Caracas blindada con equipos de combate y las fronteras reforzadas para evitar que Edmundo González pueda regresar. Y para reprimir también, como hicieron anoche, como lleva tantos años haciendo, las manifestaciones de ciudadanos que reclaman democracia.

Me atrevo a aventurar también otra cosa que tampoco va a pasar hoy; no oiremos al gobierno español condenar el autogolpe de Maduro, con la contundencia que ha hecho Gabriel Boric, el presidente chileno. “Desde la izquierda les digo que el gobierno de Maduro es una dictadura. En Venezuela hoy no hay libertad y hay que decirlo de manera clara y explícita para que no quepa duda”. Eso decía ayer Boric, tras la detención, o más bien el secuestro de María Corina Machado.

No sabemos si Edmundo González logrará pisar suelo venezolano. Pero los que seguro no estarán hoy en las calles de Venezuela, para ver qué pasa en la toma de posesión del Palacio Federal Legislativo, son los 8 millones de venezolanos que han huido del país buscando protección y libertad. Tampoco los que han sido asesinados o detenidos arbitrariamente en las calles o en sus propias casas, víctimas de la represión política.

¿Moraleja?

Que la Venezuela de Maduro es una dictadura cruel ya no lo duda ni él.