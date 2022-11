Marta García Aller: "Si politizamos las cañas no vamos a politizar la Sanidad"

No es Madrid la única Comunidad en la que faltan sanitarios, es verdad. Pero sí que es la única en la que desde el Gobierno regional, el que gestiona la Sanidad, en vez de prometerles soluciones, se los está acusando de ser ellos el problema. Que si los médicos son unos sindicalistas (sindicalistas como insulto), que si son unos izquierdistas (izquierdistas, claro, también como insulto), que si son una panda de funcionarios que no paran de pedir derechos (sí, ‘funcionarios’ también está funcionando como insulto y puede que a este paso hasta ‘derechos’ también).

No puede resultar muy sorprendente que cargar públicamente contra los médicos desde el gobierno regional haya tenido el efecto de movilizar más a los sanitarios y la gente en su apoyo. Ayer en Madrid hubo una manifestación en defensa de la sanidad pública. Hay también en marcha dos huelgas indefinidas, la de los médicos de las urgencias extrahospitalarias y las de los pediatras. Aquí lo de azuzar el conflicto, en contra de lo que suele estar acostumbrada la señora Ayuso, parece que está resultándole contraproducente.

Es verdad que esta huelga y esta manifestación están politizadas. Si aquí politizamos los bares y hasta los ex, cómo no va a estar politizada la Sanidad, que se gestiona precisamente desde la política. La organización de los recursos públicos es, claro, política. Porque la política, más allá del conflicto, más acá, en realidad, es ante todo una cuestión de prioridades en la gestión de recursos. Política no es solo bajar impuestos, cuánto invierte Madrid en Sanidad respecto a otras comunidades es también una decisión política.

Si la próxima campaña electoral, en vez de si están abiertos los bares como en el 4M, gira en torno a si están abiertos los centros de salud y cuánto tarda en dar cita un pediatra, si en vez de cómo de bajos están los impuestos se debate más de cómo de buenos son los servicios públicos, el Gobierno de Ayuso va a necesitar algo mejor para defenderse que alegar que estas protestas están politizadas. Si politizamos las cañas no vamos a politizar la Sanidad.

¿Moraleja? Cada vez faltan más recursos en los centros de salud, no es extraño que en las calles proteste la multitud.