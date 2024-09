Marta García Aller: "La ONU intenta mediación, sin que veamos solución"

Han sido tantos y tan graves los ataques entre Israel y Hezbolá este fin de semana que algunos expertos en seguridad advierten de que, llegado este punto, es difícil estar totalmente seguro de que ambos bandos no hayan cruzado ese umbral tan peligroso de la guerra total.

Desde que estallaron los buscas y los walkie-talkies de Hezbolá, que mataron a docenas de personas e hirieron a miles en el Líbano, Hezbolá ha respondido lanzando a Israel cientos de misiles, cohetes y drones y el ejército israelí ha respondido a la respuesta con más ataques aéreos en el sur del Líbano.

Ninguna de las partes parece dispuesta a dar marcha atrás. No sabemos adónde conducirá el aumento del ritmo de los bombardeos. Porque el mayor peligro de las guerras no es cómo empiezan, sino que no está claro dónde pueden llegar.

Un líder de Hezbolá califica este momento como una nueva fase de este “ajuste de cuentas sin fin” y la milicia apoyada por Irán ha advertido de que sus ataques de este fin de semana son solo el comienzo. Israel también ha advertido de que va a intensificar sus ataques.

Y la ONU avisa de que una escalada de la violencia puede llevar a una “catástrofe inminente” en la región. Otra. La ONU también está advirtiendo de que ninguna acción militar va a hacer que ninguna de las dos partes esté más segura. Lamentablemente, eso también es aplicable a las propias advertencias de la ONU. Tampoco hacen más segura la región. Ni el mundo. En Nueva York se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas y el balance desde el año pasado es que el mundo está aún más en el caos que entonces.

Hace un año las mayores preocupaciones en la Asamblea de la ONU eran la invasión rusa de Ucrania y la guerra civil de Sudán. Luego llegaron los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre y la devastación de Gaza después. A esto hay que sumarle ahora la escalada en el Líbano. Los conflictos se van solapando con más rapidez que la capacidad de resolverlos.

¿Moraleja?

La ONU intenta mediación, sin que veamos solución.