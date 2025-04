Marta García Aller: "En nombre de Ábalos lo mismo pedían radiadores, que a Air Europa le cobraban los favores"

Al caso Ábalos no le falta de nada. Ya tenía un piano y ahora tiene un radiador. El piano, acuérdate, era el que negociaba Aldama con Koldo para decidir si el ministro quería la casa en la playa “con o sin muebles”. Ábalos respondió a su ex asesor, ex chófer y ex portero de prostíbulo: “Que te dejen el piano”. Aldama entonces trabajaba para Air Europa.

Ahora sabemos que también hay un radiador implicado en la trama. Un radiador de viento oscilante. Eso pedía en un email urgente Patricia Úriz, la secretaria particular del ministro Ábalos, que resulta que era la ex mujer de Koldo, que también está imputada y que ayer declaró ante la comisión del Senado, disfrazada de E.T. cuando escapa en bicicleta.

Haber aparecido así, cubierta con un pañuelo y gafas de sol, para que no se le vea la cara ha conseguido que todo el mundo se fije mucho en ella. Hace también que hasta un radiador parezca sospechoso. Porque salir así de tapada te hace inevitablemente sospechosa. Y muy famosa. Una vez, una persona muy famosa, de las más famosas de España, me confesó que para ir de incógnito nunca se pone gafas de sol y gorra porque entonces todo el mundo la miraría sospechando que es famosa.

Bien, pues de la señora disfrazada de ET, ex mujer de Koldo, sabemos que Abalos la colocó en el Ministerio de Transportes como su secretaria particular. Con membrete y todo. Y cuenta El Confidencial que lo mismo se encargaba de tramitar urgentemente para el ministro un radiador para su casa que el alquiler de una lujosa finca en Marbella. Según la UCO, ella realizaba la reserva pero el pago del chalé lo hacía Air Europa "por las molestias generadas". Es decir, por acelerar la ayuda pública que rescató la aerolínea. A mil euros al día salía la casita marbellí. El rescate de Air Europa nos salió mucho más caro, 475 millones que pagamos entre todos.

¿Moraleja?

En nombre de Ábalos lo mismo pedían radiadores, que a Air Europa le cobraban los favores.