Marta García Aller: "Llamar 'Tierra de nadie' a la frontera no sirve para ocultar a quienes allí murieran"

Cuatro meses después del salto a la valla en el que murieron decenas de personas, aún no se han difundido de forma íntegra las grabaciones oficiales de lo que pasó en el paso fronterizo de Melilla. Ni siquiera las autoridades, ni las españolas ni las marroquíes, han sido capaces de fijar una cifra oficial de fallecidos. A saber cómo los contaron.

Las dudas en torno al papel de España y la gestión de la crisis del ministro Grande-Marlaska cada vez despiertan más dudas incluso dentro del propio Gobierno. Y la Fiscalía General del Estado sigue investigando y ha pedido más videos de lo sucedido en el salto a la valla.

En realidad, Marlaska ya dio explicaciones, más bien excusas, y más clarificadoras de lo que parece, cuando las dudas sobre el papel de España en la frontera le obligaron comparecer en el Congreso hace menos de un mes. No especificó cuántas personas murieron ni dónde exactamente, y eso ya dice mucho, pero dijo algo muy revelador: las situó en Nador y en "tierra de nadie".

Esa expresión, en tierra de nadie, ‘No mans’s land’, es muy reveladora. Sobre todo porque no existe. Bueno sí, aparece en el diccionario de Oxford desde hace 8 siglos para describir un territorio en disputa o sobre el que hay un desacuerdo legal. En la Primera Guerra Mundial se usaba para referirse al terreno entre dos trincheras que ningún bando ocupaba. Pero no hay ‘tierra de nadie’ en Nador. No hay ya ‘Tierras de nadie’ en las fronteras europeas.

Marlaska se refiere por Tierra de nadie a la zona que rodea la valla de Melilla donde actúan las autoridades españolas y marroquíes, pero según el catastro ese lugar oficialmente es España. Y lo menos que se le puede pedir a un ministro del Interior es que sepa donde empieza y dónde termina España, qué significa Interior y qué significa Exterior. Para afirmar que no hubo muertos en territorio español hay que tenerlo claro.

O saberlo pero tener algo que ocultar. Como los vídeos íntegros del puesto fronterizo. A lo mejor por Tierra de Nadie lo que Marlaska entiende es allá donde las cámaras no llegan. O se ocultan.

¿Moraleja?

Llamar Tierra de nadie a la frontera no sirve para ocultar a quienes allí murieran.