Marta García Aller: "España se va de fin de semana, sin saber si tendremos presidente el lunes por la mañana"

He estado tentada, lo confieso, de no madrugar hoy. De decirte que me quedaba reflexionando, siguiendo el ejemplo del presidente. Qué envidia poder parar así, despejar la agenda y hacer un cruci más grande que La Moncloa. Qué envidia esto de poder decir que no te molesten durante cuatro días, que no insistan, que te retiras a tus aposentos a pensar, que solo recibirás a tu familia.

De todas las decisiones cesaristas que ha tomado Sánchez, y anda que no ha tomado decisiones cesaristas en casi seis años gobernando, esto de decidir parar así, anunciar un periodo de reflexión sin reunirse con nadie que no sea su familia, seguramente sea lo más cesarista de todo. El emperador no quiere ser molestado. Está reflexionando. Andan todos sus ministros desconcertados, lanzándole mensajes de apoyo a través de las ondas a ver si les escucha el presidente.

¿Está de baja? No, está pensando. También es novedoso esto. Casilla de la Seguridad Social seguro que no tiene.

A estos tiempos tan revueltos que no paran de pasarnos cosas que no nos han pasado nunca hay que sumarle ahora este nuevo tipo de jornada de reflexión que en vez de antes de las elecciones va antes de las dimisiones, que en vez de para los votantes es para el presidente y en vez de un día dura cuatro. No era así lo de la jornada de cuatro días, ¿no?

No solo ha parado el presidente, por cierto. Pedro Almodóvar acaba de anunciar también que hace una pausa en el rodaje de su nueva película para reflexionar sobre el anuncio del presidente del Gobierno de parar hasta el lunes. En serio.

Imagina que cunde el ejemplo, como en aquella novela de Saramago de ‘Ensayo sobre la lucidez’. Aquí en vez de extenderse el voto en blanco se extenderían las pausas de reflexión. ¿Qué te parece Carlos si nos tomamos una pausa para reflexionar sobre la pausa de Almodóvar para reflexionar sobre la pausa del presidente?

¿Moraleja?

España se va de fin de semana, sin saber si tendremos presidente el lunes por la mañana.