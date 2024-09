Marta García Aller: "La inteligencia artificial razona cada vez mejor, pero que ayude a los humanos a entrar en razón sí que es esperanzador"

Hay novedades interesantes en inteligencia artificial, pero los titulares que la presentan pueden dar lugar a equívocos. La empresa OpenAI acaba de presentar una nueva versión de ChatGPT capaz de “razonar”, dicen los titulares. Dicho así, parece que la máquina ya es capaz de pensar ella solita. Y no. Lo que es el nuevo ChatGPT es un poco mejor resolviendo problemas de matemáticas y ciencia. Igual que los estudiantes en el comienzo de curso, le ha subido el nivel de ejercicios que puede resolver.

A ver, no digo que no sea impresionante que ChatGPT ya sea capaz de resolver crucigramas, responder preguntas de química de nivel de doctorado y diagnosticar enfermedades complejas. La idea es lograr que la inteligencia artificial sea capaz de resolver problemas aplicando la lógica de forma similar a cómo razonamos los humanos. Aunque viendo cómo razonan algunos humanos no sé yo…

A veces contamos los avances de la inteligencia artificial midiendo su desempeño como si fuera una competición contra los humanos, a ver si nos gana. En realidad, más que si la IA va a aprender a resolver problemas ella sola, la clave es si va a ayudarnos a los humanos a resolver los nuestros. Porque las inteligencias artificiales no tienen problemas. Igual que no tienen sueño ni dolor de pies, no necesitan fórmulas para encontrar cura al Alzheimer. Los problemas los tenemos los humanos y es la tecnología la que puede ayudarnos a resolverlos.

Se entiende mejor con otra noticia de hoy sobre inteligencia artificial. No esta de que ChatGPT puede razonar, sino que hay expertos probando otro chatbot llamado Debunkbot, que ayuda a gente que cree en teorías conspirativas a desenmascarar las mentiras. Después de chatear un rato con esta inteligencia artificial generativa, la gente que creía teorías conspiranoicas sobre las Torres Gemelas o sobre las vacunas, por ejemplo, cambió sus ideas erróneas. Por fin un chatbot, en vez de transmitir desinformación, la combate. Eso sí que es resolver un problema.

¿Moraleja?

La inteligencia artificial razona cada vez mejor, pero que ayude a los humanos a entrar en razón sí que es esperanzador.