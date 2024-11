Marta García Aller: "Harris ha perdido las elecciones, la inflación es una de las razones"

Las elecciones estadounidenses es que las ha perdido Taylor Swift y las ha ganado Hulk Hogan. Parece que el star system ya no se lleva. Se lleva más el anti star system. También las ha perdido Beyoncé y las estrellas de Hollywood que apoyaron a Kamala Harris. Algunos análisis apuntan que pudieron ser hasta contraproducentes para conectar con la clase trabajadora porque se ven como privilegiados en una burbuja.

Cuantos más análisis postelectorales leo, más esclarecedor me parece aquel acto en Detroit en el que este verano estuve viendo a Hulk Hogan poco después de que se arrancara la camiseta en la Convención Nacional Republicana. Esa en la que Trump entró al estadio de Milwaukee al son de la canción de James Brown “It's a Man's World”. Toda una premonición.

El icono de la lucha libre, convertido en estrella trumpista, presentaba su marca de cerveza en Detroit. Me enteré porque la noche antes lo vi entrar en mi hotel con su equipo de seguridad pidiendo a gritos un baño. No es extraño que los señores de 70 años necesiten encontrar un baño rápidamente. Lo extraordinario es que fuera Hulk Hogan. Al verlo intentar andar rápido me recordó a Biden.

Al día siguiente presentaba The Real American Beer en un bar con decenas de hombres blancos vistiendo camisetas de Make America Great Again, enfervorecidos por la cerveza y los gritos contra Kamala Harris. Y hablando con ellos, esos que los encuestadores llaman clase trabajadora, encontré agentes inmobiliarios, fontaneros y taxistas. Todos me decían lo mismo. Votarían a Trump porque sentían que la vida estaba más cara que nunca y era culpa de Biden y Washington. No hablaban de familia tradicional, ni de los derechos LGTBI ni les importaba el aborto. Entre salvar la democracia y pagar el alquiler, elegían el alquiler, convencidos de que Trump arreglaría la economía porque lo ven como un hombre de negocios exitoso. Claro, que también ven en Hulk Hogan como el hombre más fuerte del mundo, no como un señor de 70 años con problemas de próstata.

¿Moraleja?

Harris ha perdido las elecciones, la inflación es una de las razones.