Marta García Aller: "Francia frena a la ultraderecha, pero el bloqueo político acecha"

Buenos días, desde Nueva York. Un sitio curioso al que venirme a comentar el resultado de las elecciones francesas, es verdad, pero más oportuno de lo que parece. Bueno, de allí, de Francia, se trajeron los americanos la Estatua de la Libertad y hacia allí mira, hacia Francia. Que es donde están mirando ahora los demócratas, preguntándose si es posible parar a Trump como la izquierda francesa ha parado a Le Pen.

Las elecciones sorpresa que convocó Macron han acabado en otra sorpresa. En un nuevo giro insospechado de los acontecimientos, y van varios ya en la política francesa, Le Pen no ha logrado salirse con la suya pese a encabezar todas las encuestas. Macron, tampoco. Ha sido la alianza de la izquierda francesa, el llamado Nuevo Frente Popular, la que ha logrado lo que Macron no. Ganar a Le Pen. Y lo ha hecho sin tener siquiera un candidato claro, o tal vez por eso. La alianza de la izquierda no propuso ningún nombre para primer ministro en caso de ganar. Y falta otra sorpresa, la siguiente va a ser cómo se gobierna esto.

Pero qué envidia debe de darles al Partido Demócrata eso de pedir el voto por una alianza sin especificar candidato, ahora que siguen creciendo las dudas sobre si Biden está en condiciones de presentarse y quién le sustituiría. Pero Biden resiste.

En la izquierda norteamericana la idea de la resistencia sí que está empezando a estar mal vista. Digamos que está envejeciendo mal, que seguramente sea un verbo más apropiado. Porque el presidente estadounidense lleva 50 años en política presumiendo de ser un luchador que nunca se rinde y supera cualquier obstáculo. Resistir, a todo y a todos, era su sello. Pero eso que durante muchos años había sido para Biden un gran mérito político, la resistencia, de pronto ha pasado a ser su rasgo más criticado. Cada vez son más los que acusan ahora a Biden de poner su propio ego por delante de los intereses del partido y del país. Seguro que la idea te resulta familiar.

¿Moraleja?

Francia frena a la ultraderecha, pero el bloqueo político acecha.