Marta García Aller: "Está claro que Putin busca venganza, no lo está el alcance de sus matanzas"

En Rusia la televisión estatal mostró ayer imágenes de los bombardeos en Kiev. Había tantos civiles bajo las bombas que debió de quedarle claro, a quien no se hubiera enterado ya, que el Kremlin no está solo atacando objetivos militares en Ucrania. Aquella era la versión oficial de la propaganda rusa desde el principio, que no había guerra, solo una operación especial. Ahora la guerra ya no se le oculta ni a los rusos.

Lo que la propaganda rusa ahora quiere dejar claro es que Putin se está vengando cruelmente, necesitaba una demostración pública de su fuerza después de tanto avance de las tropas ucranianas y la explosión del puente de Crimea.

Qué pensarán entonces los rusos que se habían creído el relato oficial, los que seguían convencidos de que en Ucrania no había una guerra contra civiles y eso no era más que propaganda occidental. Ahora Putin se está quitando la careta también en Rusia, también en la televisión estatal, al mostrar deliberadamente los ataques indiscriminados a la población en Ucrania. Con ello está contentando a los halcones más duros, pero también mostrando una crueldad que hasta ahora ocultaba a su opinión pública.

Aunque allí opinión lo que se dice opinión es arriesgado tener. En Rusia, siguen las multas e incluso penas de cárcel por usar el término guerra. Cómo llamarán entonces a lanzar misiles un lunes por la mañana contra un parque infantil, un rascacielos y contra el barrio universitario en Kiev. Los misiles rusos también apuntaron contra plantas de energía eléctrica y centrales hidráulicas, el objetivo, dejar sin agua ni luz a la gente a medida que llega el invierno. Dejar a los vivos muertos de miedo.

En su último discurso televisado Putin no ha mencionado a Occidente como culpable como suele hacer. Está centrando, de momento, su ira en Ucrania.

Llevamos semanas preocupándonos por cómo reaccionará el Kremlin a sus fracasos. Si provocará o no un conflicto directo con la OTAN. Si la guerra escalará o no fuera de las fronteras ucranianas. Entre tanto, toca volver a preocuparse por lo que pasa dentro.

¿Moraleja?

Está claro que Putin busca venganza, no lo está el alcance de sus matanzas