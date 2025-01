Marta García Aller: "Para dar buenas noticias como esta con más frecuencia, hay que invertir más y mejor en ciencia"

Que no se diga que no damos también buenas noticias. Una que salva vidas, además. Un grupo de investigadores españoles ha dado un paso gigante en la investigación contra un tipo de cáncer infantil muy agresivo. La investigación que dirige el bioinformático zaragozano Isidro Cortés, de 36 años, es el mayor avance en 40 años para identificar las mutaciones genéticas que causan el osteosarcoma, un cáncer de huesos que afecta sobre todo a niños y adolescentes.

Los autores del estudio han analizado datos del proyecto 100.000 Genomas, una iniciativa que lee el ADN completo de 85.000 pacientes de cáncer. Analizar miles de tumores de diversos tipos de cáncer les permite conocer mejor las mutaciones genéticas y eso ayudará no solo a predecir la gravedad de muchas enfermedades, tambien a que tengamos mejores tratamientos a futuro.

Se destaca mucho hoy en la prensa española que los que capitanean el estudio son varios jóvenes investigadores españoles. Tal vez habría que estacar también que es en Reino Unido donde investigan, en el Instituto Europeo de Bioinformática. Conviene recordar, aunque no existen cifras oficiales, que miles de científicos españoles se van a investigar a otros países tras haberse formado en España porque no ven opciones para desarrollar su carrera aquí.

Es verdad que el Gobierno aprobó hace un mes una inversión de 19 millones de euros para contratar en universidades públicas españolas a 100 investigadores que trabajan fuera. Crear nuevas plazas para facilitar el retorno de los que quieren volver es una buena iniciativa, claro. Pero los investigadores españoles que trabajan fuera no solo se van porque no encuentran plazas. También critican que la carrera de investigador aquí es mucho más precaria y llena de trabas burocráticas. Desde la pandemia, España ha aumentado la inversión en i+D, pero seguimos muy por debajo de la media europea. Además, echamos a perder millones de euros en ayudas a la innovación porque luego esos fondos y esos avances no se canalizan a empresas y centros de investigación.

¿Moraleja?

Para dar buenas noticias como esta con más frecuencia, hay que invertir más y mejor en ciencia.