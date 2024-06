Marta García Aller: "La caída demográfica es tozuda y solo la inmigración ayuda"

El retrato no deja lugar a dudas. El INE ha hecho un retrato de la España del futuro y en 2039 seremos más viejos y estaremos más solos. Y para 2039 falta más que para el fin de semana pero no falta tanto. Los niños que nazcan ahora tendrán 15 años para entonces.

A ver, el problema no es que envejezcamos nosotros. Más viejos vamos a estar, en el mejor de los casos, seguro. 15 años más. Pero el problema no es ese, sino que falta gente. Falta gente joven. El porcentaje de población mayor de 65 años no para de crecer. Y si no fuera por los inmigrantes jóvenes que llegan, mayor todavía.

A finales de la próxima década, en buena parte de España el 40% de la población va a vivir en hogares de una persona sola. Sobre todo en Asturias, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Una España cada vez más vacía, más mayor y más viuda.

Los mayores de 65 años, que ahora son un 20% de la población, dentro de 50 años serán el 30%. Uno de cada tres. Y eso que se espera que la caída de la natalidad se compense por la llegada de extranjeros. Y menos mal. En los años 70 de este siglo, el 30% de los que vivan en España tendrán más de 65 años y 4 de cada 10 habrán nacido fuera.

El problema de que cada vez haya más jubilados que niños, no solo es un problema para las pensiones, para la atención médica y para la fuerza laboral, que también. Ese declive demográfico es una amenaza para la prosperidad porque está comprobado que una sociedad más envejecida es una sociedad menos próspera y menos innovadora.

Tener cada vez menos jóvenes reduce la innovación y la pujanza de un país. Son los jóvenes los que tienen ideas para cambiar el mundo, los que tienen ganas de empezar proyectos, los del espíritu empresarial. En el futuro sobra soledad y falta gente. Y si falta gente, falta futuro.

¿Moraleja?

La caída demográfica es tozuda y solo la inmigración ayuda.