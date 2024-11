Marta García Aller: "No basta con estos ajustes internos, para recuperar confianza en su gobierno"

Cuantos más días pasan de la Dana del 29 de octubre, más difícil es de entender lo que hace Carlos Mazón. Ni lo que hizo antes, ni durante, ni después. Esta renovación de su Ejecutivo valenciano por entregas, alargando semanas la crisis de Gobierno, dilatando los ceses y nombramientos cuando urge organizarse y dejando a medio explicar qué competencias va a tener cada quién es la última incongruencia.

Anoche cesó a Salomé Pradas, la consellera responsable de emergencias que no sabía cómo funcionaba el sistema de alertas hasta la misma noche de la Dana. Esto, que podría ser bueno, deja de serlo al llegar tan tarde. Tampoco tengo claro que sea buena idea nombrar a un teniente general retirado como vicepresidente apelando a su experiencia en la reconstrucción de Afganistán. Seguramente no lo sepa ni el propio militar. Ya lo veremos. Pero es más difícil de entender cuando Mazón lleva dos semanas sin dar una rueda de prensa para explicarse.

Tiene pinta de que esa rueda de prensa no se produce porque hay asuntos de los que no quiere hablar. Sigue sin dar las explicaciones pertinentes de la comida en la que prefirió quedarse el día de la Dana cuando ya estaba reunido el Comité de Emergencias y de la que ha dado varias versiones. Sería bueno que explicase por qué, si como dice en todo momento estuvo localizable y con cobertura, prefirió quedarse en una sobremesa eternaa repartir un cargo a dedo para la tele valenciana en vez de asistir a la reunión de emergencias en la que su equipo ya reclamaba la UME. A lo mejor Salomé Pradas, que por cierto ya no está aforada, puede ayudarnos a entenderlo.

Lo más revelador es que el único suficientemente abochornado y con dignidad para dimitir por "la comida privada de trabajo" del día de la Dana sea precisamente el director general de la tele valenciana, el titular del cargo que Mazón alegremente ofrecía en aquella sobremesa mientras Valencia ya se estaba inundando.

¿Moraleja?

No basta con estos ajustes internos, para recuperar confianza en su gobierno.