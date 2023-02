Marta García Aller: "Antes de romper con Podemos, Sánchez va a por su electorado con ejemplos de Hacendado"

Ayer el presidente dejó claras algunas cosas en el Senado. Como que España va bien, sobre todo la economía, y que si algo falla no es culpa suya. Si los españoles hemos perdido poder adquisitivo en la última década y cada vez tenemos más difícil acceder a una vivienda, o si hay un deterioro de los servicios públicos, la culpa no es suya. No. Total, él solo lleva casi cinco de los últimos 10 años al frente del Gobierno.

Es culpa del neoliberalismo. De los que se empeñan en que lo mejor es bajar impuestos y que el estado está sobredimensionado. De todos ellos. Aunque no gestionen España. Por un momento parecía que el líder de la oposición contra el que cargaba Sánchez fuera el profesor Rodríguez Braun. O Lizz Truss, que volvió a salir en el discurso del presidente. Últimamente a la ex primera ministra británica la citamos más en el Senado que en la Cámara de los Comunes.

Es interesante fijarse en la ristra de culpables de todo lo que va mal que fue desglosando el presidente Sánchez en sus intervenciones. Además de las derechas, así en general, y del neoliberalismo, muy presente en su discurso, además de contra Rajoy, también cargó contra los empresarios. En particular contra uno, uno que no mencionó pero que resultará familiar.

Puso un ejemplo el presidente. Uno de una gran empresa, un suponer, que gana 600 millones al año y paga bonus millonarios a sus altos directivos pero no compensa a sus dependientes. Dependientes, dijo. Mencionó también transportistas y reponedores. Reponedores sí que es buena pista. ¿Hablaba de una cadena de supermercados? ¿Y qué cadena ganó 600 millones? 680 para ser exactos. Mercadona. Aunque algo no cuadra porque esta cadena sí ha subido el sueldo a sus empleados lo mismo que el IPC, que ya es más de lo que el Gobierno se lo ha subido a los funcionarios.

Sánchez no se metió directamente con Juan Roig, el presidente de Mercadona, como hizo la ministra Ione Belarra el otro día. Pero sí lo insinuó. También cargó “contra los de arriba” y “las grandes fortunas”. Está dándole un giro muy a la izquierda a su discurso económico con vistas a la campaña electoral.

¿Moraleja?

Antes de romper con Podemos, Sánchez va a por su electorado con ejemplos de Hacendado.