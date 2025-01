Marta García Aller: "Ahora el palacete da igual, el giro del PP es total"

Menudo trajín tenemos con las líneas rojas en este país. Aquí las líneas rojas no son rectas, sino un garabato que no sabemos dónde empieza ni acaba. Aquí las líneas rojas destiñen. Ahora el PP dice que votará a favor del decreto que incluye la subida de las pensiones y otras 28 medidas más, el decreto troceado, a pasar de que incluya el palacete de París al PNV que tanto indignaba a los populares hasta anteayer.

Anda que no dieron la matraca con el palacete en el PP. “Aprovechateguis” llamó Tellado al PNV, para indignación de Aitor Esteban. Y “miserable” y “asqueroso”. El palacete indignaba lo que más al PP. Por ahí no pasaban. Ahora el PP pasa del ‘no’ al ‘sí’. ¿Palacete? Qué palacete.

El pacto in extremis entre Puigdemont y Sánchez ha dejado al PP descolocado y ha cambiado el sentido del voto para priorizar, dicen en Génova, dar certidumbre a los pensionistas, que son el grueso de los votantes del bipartidismo. Parece que los barones del PP están de acuerdo con Feijóo porque a ellos también les votan los pensionistas.

Es verdad que lo que Feijóo le pedía a Sánchez era trocear el decreto y el decreto ómnibus se ha troceado como cesión a Puigdemont. Pero también el PP decía que no podía votar a favor de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte porque Sánchez incluía en su decreto batiburrillo lo del palacete y la protección a los inquilinos vulnerables en caso de desahucio. Inquiokupas decía el PP. Era una línea roja. Ya no. Con los avales a propietarios que introdujo Junts les vale. A la Plataforma de Afectados por la Okupación no, porque tras anunciar el voto a favor dejan plantado hoy a Feijóo en la presentación de su plan de vivienda.

A lo mejor el PP acierta votando a favor de la revalorización de las pensiones y quitándole importancia al palacete en cuestión. Pero entonces se equivocaron dándole tanta importancia antes. Necesitamos una línea roja que ponga coto a las hipérboles argumentarias.

¿Moraleja?

Ahora el palacete da igual, el giro del PP es total.