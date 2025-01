Marta García Aller: "Acaparar toda nuestra atención, esa es verdadera revolución"

Este fin de semana, solo este fin de semana, Trump ha hablado con la primera ministra de Dinamarca para amenazarla con hacerse con Groenlandia, ha amenazado a Colombia con una guerra comercial si no acepta aviones con deportados y ha sugerido que hay que “limpiar” Gaza de millón y medio de palestinos. “Limpiar”, ha dicho. ¿Por dónde empezamos?

En realidad, el presidente de Estados Unidos ha hecho muchas más cosas estos días. Ha firmado decenas de decretos, algunos no está claro si son legales y otros está claro que no lo son. En su punto de mira, no solo están los inmigrantes ilegales y las políticas anti-discriminación. También los funcionarios dispuestos a llevarle la contraria. Por eso despide desde a miembros incómodos del Consejo de Seguridad Nacional a los funcionarios responsables de prevenir la corrupción.

En el mundo de Trump, todo está en venta. Lo mismo TikTok que Groenlandia. Pero de todas las cosas que con las que Trump está cambiando el mundo de forma acelerada, tal vez la más importante no sea el dinero. Es la atención. Nadie tiene la capacidad de Trump para llamar la atención. Y este es el mercado más importante actualmente. Es lo que venden en realidad los magnates que invitó al sitio más privilegiado de su toma de posesión. A los mercaderes de la atención. Milmillonarios hay muchos, pero los que dominan a qué le prestamos atención en el mundo son los dueños de Facebook, Instagram, Amazon ,Google y TikTok. Los de la primera fila.

En internet se glorifican las ideas más simplistas y polarizadas, a favor o en contra, se encumbra la indignación y se exalta al exaltado. Cuando más rotunda sea una idea, más se glorifica. Y menos se analiza.

¿Por qué Trump pasó de querer prohibir TikTok a empeñarse en salvarlo? La atención. Elon Musk, Zuckerberg y Bezos no sólo ofrecen a Trump dinero, le ofrecen, como dice Ezra Klein, la atención. La capacidad de prestarle atención constante a lo que hace, dice y, de paso, inclinar la conversación a su lado.

¿Moraleja?

Acaparar toda nuestra atención, esa es verdadera revolución.