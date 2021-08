Josemi: "Yo escuchaba los deportes para oír a Taboada"

Josemi Rodríguez Sieiro se alegra de la vuelta de Javier Ruiz Taboada a Más de uno y confiesa que él escuchaba Radioestadio para oírle cantar los goles en los partidos de fútbol. Asimismo, rememora la vez que se quedó dormido cuando fue a ver un partido de fútbol.

Además, Josemi le cuenta a Carlos Alsina cómo ha sido su verano, aunque para él todavía no ha terminado. Explica que se lo ha pasado muy bien y que se ha comprado una vajilla nueva, al igual que todos los veranos, "el día que me vayan a heredar no va a haber más que vajillas", bromea.

Por otro lado, Rodríguez Sieiro cuenta también que tiene que volver a Madrid porque ahora tiene siete u ocho bodas.