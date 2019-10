José Ramón de la Morena: "Al Xavi que yo conocí no le daba vergüenza la justicia española"

José Ramón de la Morena se muestra muy contundente con el ex jugador del Barça, Xavi Hernández, "desde Catar, un país donde no se respetan los derechos humanos, cuelga un cartel en su Instagram donde se puede leer en grande "vergüenza" y debajo la sentencia de la justicia española. Al Xavi que yo conocí no le daba vergüenza la justicia española, yo lo conocí con 11 años en el campeonato de los niños. Pensé que le avergonzaría más vivir en un país donde no hay libertad de expresión, donde él estaría encarcelado si esa frase que ha puesto en Instagram se la hubiera puesto a ellos" y añade "un país donde a las mujeres se les obliga a caminar detrás del hombre cubiertas de pies a cabeza y donde viven en una monarquía absolutista".

Además, destaca el apoyo del Barça a los presos, al igual que el Girona, que en su comunicado "se solidariza con los condenados por la justicia y dice que esa no es la solución, tampoco aporta ninguna, pero también apelan al diálogo sin explicar cómo y entre quién y sobre qué". Por otro lado, recuerda que la Federación Catalana de Fútbol y de Baloncesto decretan paro en solidaridad con los condenados.

Por último, menciona a Pep Guardiola, "el trueno de la tormenta" y se pregunta "qué hacer con quien ponga en riesgo la convivencia de un país, con quien vulnera la Constitución y con quien no respeta la ley".