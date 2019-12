De la Morena, sobre los insultos a Zozulya: "No hay derecho a insultar de esa manera a nadie en un estadio"

Al margen de esa semana intensa, que vamos a tener esta semana, con el sorteo de la Champions y la Europa League, y del partido del miércoles en el Camp Nou con el Barça y el Madrid, esta mañana quiero hacer referencia a ese partido que se suspendió ayer en Vallecas, por los gritos de una gran parte del público a un futbolista del Albacete, Zozulya, que vino al Rayo contratado del Betis en una cesión, y al que un grupo ultra del Rayo, los Bukaneros, los mismos que cortaron la luz de los focos en un partido contra el Madrid, los mismos que incendiaron un coche de la Policía Municipal, los mismos que amenazan a quien no les gusten sus opiniones, hace dos años, le obligaron al Rayo a odiarlo como si fuese un asesino.

Desconozco las ideas políticas de Zozulia, ucraniano, y que debió tener simpatías con los grupos ultranacionalistas de Ucrania, aunque él se hartó de negarlo aquí. Pero lo echaron. Ahora juega en el Albacete, y ayer ese grupo ultra del Rayo estuvo insultándole, junto con otra gran parte del campo, toda la primera mitad llamándole "puto nazi". Las ideas políticas de Zozulya son suyas, y posiblemente serán opuestas a las tuyas o a las mías, pero no hay derecho a insultar de esa manera a nadie en un estadio, porque lo prohíbe la ley del deporte, lo prohíbe y obliga al árbitro a parar el partido, y el partido se suspendió en el descanso porque el Albacete se negó a seguir jugando, quizá también con un punto de ventajismo, porque estaban con 10 al haberle expulsado un jugador.

No se jugó la segunda parte, y el partido se ha suspendido. Se ha suspendido por los insultos xenófobos a un posible simpatizante nazi, que lo ha negado públicamente, pero insultos hechos por los que se consideran abanderados de la izquierda y la libertad. Esa libertad, que solo la pueden utilizar ellos para decidir quién puede o no jugar en el Rayo, y quién es nazi y quién no. Y a quién deben insultar y a quién no. Quizá porque desconocen, que pocas cosas imponen tantas obligaciones como la libertad…por ejemplo nadie es libre para insulta.

