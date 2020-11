José Ramón de la Morena: "La Liga realmente es una carrera de obstáculos"

Tengo especial interés en conocer las consecuencias que va a provocar en los resultados de nuestra liga esas jornadas de la selección y los equipos damnificados por los contagios de la epidemia o las lesiones. La Liga realmente es una carrera de obstáculos y el momento sanitario en el mundo aún la hace más imprevisible.

Mañana sábado se juegan los tres partidos de los cuatro equipos españoles que juegan la Champions la próxima semana. Mañana el Atleti y el Barça se van a medir en una especie de contrarreloj individual, cada uno con lo que en estos momentos dispone: el Atleti sin Suárez, su seguro de gol esta temporada, en la que lleva cinco, sin Torreira que le iba a servir a Simeone en este partido para frenar al Barça y recuperar balones en el centro del campo, y sin Herrera. El Barça llega a Madrid sin Busquets, sin Ansu Fati y con Messi enfurruñado con todo lo que le rodea.

El Madrid juega mañana en Villarreal sin Ramos, ni Valverde pero con Casemiro y quién sabe si se atreverá a probar a Hazard, que ayer volvió a entrenar. Y el Sevilla recibe mañana al Celta, que llega con un entrenador nuevo, y eso siempre provoca una nueva agitación y estímulo en todos los jugadores que pretenden demostrar al nuevo entrenador lo buenos que son.

Por eso, a entrenador nuevo siempre se dice que victoria segura. No deja de ser un dicho, pero no será fácil para el Sevilla. En definitiva, esta jornada 10, es el primer examen parcial para conocer las verdaderas posibilidades de cada uno de esos equipos de la Champions que son candidatos al título, en un campeonato, que de momento, lidera la Real Sociedad y después el Villarreal, aunque con un partido más que el Madrid y dos más que el Barça y el Atleti... Merecerá la pena observar los resultados.