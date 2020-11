José Ramón de la Morena: "Alemania solo había perdido una vez por 6 goles y fue hace casi 90 años"

Después de una noche de fútbol tan fantástica como hizo la Selección en Sevilla frente a Alemania. Fue tan superior nuestra selección desde los primeros minutos, que me costó reconocer a la selección alemana, puede que fuese una noche aciaga para ellos, puede que todo les saliera mal, pero es que no me pareció que intentasen nada para que algo les saliera bien.

En la primera parte nuestra selección parecía dudar de su propia superioridad y de la facilidad con la que llegaban y las ocasiones que les hacían, pero es que cuando comenzó la segunda parte, nuestros jugadores ya les perdieron totalmente el respeto y se fueron a por ellos, aun ganando 3-0, y en seguida les hicieron el cuarto; y antes les habían anulado un gol legal, que en esta competición, al no existir el VAR, pero al existir la televisión nos resultó más indignante, porque un gol legal siempre es necesario contra Alemania.

Pero la Alemania de anoche era otra, es como si se rindiesen con el cuarto gol y no les hubiese importado que el árbitro pitase el final con el 4-0 y a falta aún de media hora. Y llegó el quinto, que era el tercero de Ferran Torres, que se convirtió en el personaje del partido. Y el sexto de Oyarzábal. Muy buen partido de Koke, que se reivindicó ante el seleccionador para el futuro, muy bien de nuevo Morata, que le salió todo, excepcional también Rodri, pero fue un sobresaliente general para todos, sin poder casi juzgar a nuestra defensa, porque apenas pasaron los alemanes del centro del campo.

Le preguntaron a Valdano anoche ¿cómo puede cambiar tanto un partido? Y contestó Valdano: cambiando de alineación. Y es verdad. El tributo que pagamos fue la lesión muscular de Canales y la de Sergio Ramos. La factura la pagaron el Betis y el Madrid. Pero la noche y el partido merecieron la pena, porque este resultado es histórico y queda para la historia. Alemania solo había perdido una vez por 6 goles y fue hace casi 90 años.