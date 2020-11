José Ramón de la Morena: "La Selección me dejó una agradable sensación de ilusión y optimismo"

Me dejó anoche la Selección una agradable sensación de ilusión y optimismo, porque vi cosas que me inspiran confianza en el futuro, como la juventud veterana de Canales, que a sus 29 años, pero con tres cornadas graves en las rodillas, se está destapando como el gran futbolista que parecía iba a ser cuando solo tenía 11 años en Brunete.

Porque la Selección en esa primera parte jugó más suelta y mejor sincronizada, y Holanda no nos creaba apenas ocasiones. Me gustó el portero del Athletic, al que Luis Enrique le debió insistir en que controlase el juego con los pies y dirigiera bien los saques de balón. Me gustaron los centrales Íñigo Martínez y Eric García, al que está perdiendo tiempo el Barça en incorporarlo ya, porque salió de su cantera y se lo llevó el City.

Y en la segunda parte esa misma Selección salió un poco confiada y empató Holanda a los dos minutos, y le costó a España volver a coger el dominio y la posesión, pero acabó haciéndolo, aunque las ocasiones más claras en la segunda parte fueron de Holanda, pero Unai Simón estuvo fantástico. España perdió su filo cuando se marcharon Gerard Moreno y Morata, porque sin delantero centro se desorientó un poco en los ataques.

Me gustó ver de nuevo a Koke en la Selección, y jugó bien y le puso ganas y posiblemente fue de los que más corrió. Fue un partido de ensayo, más que un amistoso, porque Holanda no juega de forma amistosa y se emplea con algunas brusquedades totalmente inoportunas e inadecuadas. Supongo que el sábado frente a Suiza en Basilea, será otro equipo con otros jugadores, pero algunos, anoche, se ganaron un puesto para los partidos importantes.

La noche de los amistosos nos dejó la sorpresa de la derrota de Francia en París frente a Finlandia, y el ronroneo de algunos futbolistas que ya se quejan de este agobio continuo de partidos para que los presidentes de las federaciones recauden todo lo que no pudieron recaudar la temporada pasada por la epidemia. Asco de voracidad avara que va a reventar el fútbol.