José Ramón de la Morena: "Garzón no ofreció diferentes alternativas de financiación en plena pandemia y con los clubs desangrándose"

Iniciamos una semana con Liga de Campeones, en donde ninguno de los cuatro equipos que tenemos en competición tiene asegurado su pase a las eliminatorias de octavos del mes de febrero.

Lo tiene bien el Barça, le bastaría ganar un partido más de los tres que le faltan. Lo tiene bien el Sevilla que, también ganando uno de esos tres partidos estaría clasificado. Pero no lo tienen tan fácil el Real Madrid o el Atleti que deberán ganar posiblemente dos de los tres partidos que les quedan. Pero es que el Madrid se lo va a jugar con el Inter y el Atleti, posiblemente con el Lokomotiv de Moscú o el Salzburgo, que son malos clientes.

La semana se inicia también con más consecuencias de la acumulación de partidos, porque esa lesión de Piqué en la rodilla puede tenerle varios meses fuera, como mínimo cuatro, si es que finalmente no tienen que operarlo.

Pero es una temporada atípica de la que los clubs van a salir gateando esas cuestas económicas que les están haciendo cambiar sus planes.

Anoche el ministro de consumo, Alberto Garzón intentó explicarnos su decreto ley que prohibe a los clubs publicitar apuestas en sus camisetas, pero al margen de las justificaciones, más o menos farisaicas que se quieran dar para decirnos que podemos escuchar y que no podemos escuchar en la radio, el ministro insistió en que el fútbol ya era rentable cuando no existían las casas de apuestas y, que por tanto lo va a seguir siendo, pero sin embargo no ofreció diferentes alternativas de financiación en un momento tan delicado como este en plena pandemia y con los clubs desangrándose.

En todo caso supongo que los clubs también le van a decir al Consejo Superior de deportes y a la Federación que dada las circunstancias del año, los recortes, las prohibiciones, no van a poder pagar esos 45 millones de euros al Consejo Superior de Deportes ni esos 63 que les obligan por decreto a pagar a la federación. Si hay recortes y ajustes supongo que serán para todos, digo yo.