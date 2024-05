Jorge Freire: "No nos pongamos las alforjas"

Ya sabes que acaban de estrenar una serie inspirada en la mejor novela de Tom Wolfe, 'Todo un hombre', y sobra decir que el libro es mejor. El caso es que tiene una escena que a mí me entusiasma: el protagonista está en un aprieto porque se ha descubierto endeudado hasta las cachas y el encargado del banco lo somete a su tortura particular: hacerle sudar hasta que le salgan las alforjas. ¿Y qué son las alforjas? Pues unas manchas de sudor que se extienden a lo largo de la camisa, desde las axilas, por debajo del pecho, imitando las cuerdas con que se amarran las alforjas, las talegas de las mulas, de los asnos, etc.

Te cuento esto porque hoy es el Día Mundial del Burro, un animal que de alforjas sabe un rato. Siempre me ha parecido curioso, Carlos, que un animal tan listo, tan fiel y tan noble inspire un insulto tan innoble. Animal, para colmo, de vestigios sagrados; no en vano Jesús eligió un pollino para su entrada triunfal en Jerusalén. Y animal, asimismo, enormemente literario: las fábulas de Esopo, el rucio de Sancho Panza, Shakespeare, y por supuesto, el “pequeño, peludo, suave” Platero de Juan Ramón, “tan blando por fuera que se diría todo de algodón”…

En conclusión, si existen el Día Mundial de la Filatelia, de Drácula o de los Calcetines Perdidos, que todos ellos se conmemoran este mismo mes, es de justicia que celebremos la onomástica de ese animal maravilloso que es el jumento y al que hemos llevado al borde de la extinción. Así que dejémonos de alforjas y no nos hagamos daño.