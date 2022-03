J. F THE END

J.F León homenajea a Kurt Cobain y a los Beach Boys

Nuestro experto musical, J.F. León, pone el broche musical a 'Más de uno' recordando a Nirvana. Un día como hoy, 4 de marzo de 1994, supuso el principio del fin para Kurt Cobain, que sufrió una sobredosis en un hotel de Roma y apareció muerto semanas más tarde. Además, pincha a los Beach Boys, que también un 4 de marzo de 1963 alcanzaban su primer número uno a la vez que los Beatles lo hacían en Inglaterra con su 'From me to you'.