J.F THE END

J.F León: 'We are the world' cumple 37 años

Nuestro experto musical, J.F. León, pone el broche musical a 'Más de uno' recordando que un 28 de enero de 1985, un puñado de artistas liderados por Michael Jackson grabaron la canción 'We are the world'. Un par de décadas después, Richard Cheese grabó una versión de ese mismo tema. Cheese actúa en Las Vegas y transforma clásicos del pop y rock en temas en clave swing.