Javier Bardo: "Una de las ciudades más importantes dentro de la historia del rock es Liverpool"

01 The Beatles - Penny Lane

Aunque podríamos ir a las Raíces de los Beatles… Y en Memphis muchos dicen que nació el R&R, en concreto en Sun Records.

02 Ike Turner & Jackie Brenston - Rocket 88

Pero al fin y al cabo el R&R viene del blues… Y en su imaginería están los cruces de caminos, en general, y uno de el Clarksdale en particular.

03 Robert Johnson - Cross Road Blues

Y ya que estamos con caminos, podríamos hablar de la carretera más importante, la conocida como Mother Road.

04 Nat King Cole - Get Your Kicks on Route 66

En la historia del rock los festivales han sido muy importantes. Pero hubo uno que no se hizo famoso precisamente por ser una celebración.

05 The Rolling Stones - Under My Thumb

Hay parajes naturales que también están marcado a fuego dentro del imaginario de los fans del rock.

Sitios icónicos por distintas motivos.

06 U2 - Bullet In The Blue Sky

Y no olvidemos que las tumbas son también un sitio de peregrinación.

07 Ramones - The KKK took my baby away

Además de Liverpool hay ciudades muy importantes, a las que incluso les han dedicado canciones.

08 Kiss - Detroit Rock City

Y para terminar una canción maravillosa, que hay miles obviamente, pero sin duda ésta de los Eagles es una de ellas.

09 The Eagles - Take It Easy