Javier Ruiz Taboada: "Empieza a haber más ofendidos por todo, que tontos por nada"

en más de uno

Javier Ruiz Taboada cierra Más de uno recordando el primer viaje de Cristóbal Colón a América y comenta que no hay constancia de que fuera un viaje inclusivo, porque "lo políticamente correcto no era tendencia". Por ello, critica a aquellos que critican la historia porque no encaja con los parámetros de la actualidad. "Lo único que se va a salvar de la quema es el catálogo de Ikea y porque no entendemos los nombres de los muebles", concluye.