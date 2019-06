Ione Belarra: "Hablar de gobierno de cooperación es lo mismo que de gobierno de coalición"

Ione dice que respetan que el PSOE utilice el significante con el que se sienta más cómodo para hablar de un gobierno del PSOE y Unidas Podemos y que lo importante para su partido es que tengamos un gobierno que represente la pluralidad de lo que se ha votado. "Lo más importante de ese gobierno es el contenido con el que lo podamos rellenar".

Comenta que Unidas Podemos están abordando la negociación con el PSOE de una manera sensata y que de la reunión con Pedro Sánchez en el Congreso salieron con sensaciones positivas. Sobre si el PSOE incluyera en su gobierno a personas de Podemos y fuera Pedro Sánchez quien las eligiera y no Pablo Iglesias dice que "nosotros no vamos a vetar a nadie y la gente no entendería que el PSOE vetara propuestas de Unidas Podemos". "Las imposiciones de uno y otro lado no sirven de nada", recalca.

Además, opina sobre cómo van las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad Valenciana y asegura que "los compañeros de Podem van a trabajar para que haya acuerdo". En cuanto a Navarra dice que "el PSOE tiene que clarificar su posición y elegir si apoya a UPN o inicia un trabajo de partido progresista".