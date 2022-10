La ínsula: ¿Es necesario cambiar el sistema de elección del CGPJ?

Borja Sémper y Edu Madina hablan en 'La ínsula' de 'Más de uno' sobre la situación que se está viviendo en España con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tras la dimisión de Carlos Lesmes como presidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han visto obligados a reunirse e intentar llegar a un acuerdo.

Madina asegura que "no es aceptable cuatro años fuera de plazo", ya que el CGPJ se tenía que haber renovado en 2018. Sin embargo, defiende que no hay que hacer una modificación en el sistema de elección de los vocales, "no es un problema del modelo, sino el uso que se ha hecho del modelo", alega.

El socialista recuerda que "la justicia se emana del pueblo y la representación del pueblo está en el Parlamento" y explica que "en sucesivas reformas se ha consagrado un nivel mixto" en el CGPJ hasta llegar a que de los 20 vocales, hay 12 que tienen que venir abalados por las asociaciones judiciales.

Por su parte, Sémper sí considera que hay que modificar el sistema de elección. "Importa mucho cómo se elige", comenta y añade que "en este país se puede modernizar y reformar casi todo porque los tiempos cambian". Y en este caso en concreto, cree que ayudaría a la separación de poderes y con el sistema actual hay un "cuestionamiento de la independencia".

Por otro lado, reflexionan sobre el papel de la arquitectura como uno de los siete artes del mundo y Sémper recomienda ver la serie 'The old men' que se emite en Disney+.