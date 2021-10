La ínsula: "Clara Campoamor consiguió transformar la sociedad a través de la política con el voto femenino"

LEER MÁS Borja Sémper y Edu Madina dan su opinión sobre la película 'Maixabel'

Borja Sémper y Edu Madina comienzan 'La ínsula' comentando la entrevista de Carlos Alsina a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, en la que el político admitió que desde que abandonó el Gobierno, no ha vuelto a hablar con el presidente Pedro Sánchez. Durante la entrevista, Ábalos se mostró cansado y denunció la campaña de acoso constante a la que estaba sometido.

El carácter personal de la política y el dolor de Ábalos

En muchas ocasiones, la intensidad de la guerra interior de los partidos políticos es mucho más fuerte que la guerra con otros partidos. Para José Luis Ábalos, "ha sido su gran apuesta política la que ha terminado provocando su actual estado de ánimo", sostiene Madina sobre el dolor, cansancio y hastío que destilaba el ex ministro en sus palabras. Pablo Casado también está viviendo algo similar durante la actual convención del PP, porque ve que "se le está fragmentando por dentro".

Para Sémper, en definitiva "si la política, en el fondo, es como la vida, lo que más te duele es que con quienes compartes tiempo, ilusiones y aspiraciones, te defrauden o te den la espalda".

90 años del voto femenino

Hace hoy 90 años, el 1 de octubre de 1931, el Congreso de los Diputados aprobó el sufragio universal, por lo que se legalizó el voto de las mujeres. Aquel fue el primer día en la historia de España en que las mujeres eran consideradas ciudadanas con los mismos derechos y libertades que los hombres. En aquel momento, el Partido Socialista tuvo un debate interno muy abierto sobre qué postura adoptar en aquella votación. Al final, de los 110 diputados socialistas en el Congreso, 80 votaron a favor del voto femenino y el resto se abstuvieron.

Clara Campoamor consiguió transformar la sociedad a través de la política con el voto femenino

Clara Campoamor cambió España con su alegato y continuas reivindicaciones a favor del voto femenino. Borja Sémper hace énfasis en su "independencia de criterio, ese valor que tuvo para impulsar el voto femenino, pero también para interpretar una España que, en aquel entonces, era de todo menos serena y pacífica".

Campoamor es una de las figuras más relevantes de la política española y europea, figura que, sin embargo, ha sido "muy manoseada" de de una forma "muy transversal", critica Sémper. Clara Campoamor, igual que Chaves Nogales y tantos otros, pertenecieron a una "tercera España" excluida tanto por fascistas como republicanos. "Al final, militar en esa tercera España es lo que daba una pátina de honor y de trascendencia", sostiene Sémper mientras pone en valor su capacidad para conseguir transformar la sociedad a través de la política.