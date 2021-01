Humor | El Cumplidor enmascarillado: "Soy el paladín anti Covid, me salto las normas para cumplirlas"

En Más de uno nos reímos con nuestros humoristas Goyo Jiménez, Sara Escudero y Sergio Fernández 'El Monaguillo'. Traemos la historia de uno de los camioneros a los que están requisando la comida en las aduanas. Sin embargo, descubrimos que se trata de Braulio, con dificultades de cobertura.

Por otra parte, 'El Monaguillo' nos trae las noticias más destacadas de la jornada, como que una mujer ha encontrado un marsupial en el armario de las tazas en Australia. Ante la pregunta de qué es un marsupial, Goyo Jiménez contesta que se trata de un animal que está entre mamífero y otra cosa, "un poco como le ha pasado al ministro de Sanidad, que ni es ministro ni es candidato".

Además, descubrimos la historia de un empleado del Hospital de Boston que desenchufó por error un congelador donde se conservaban las vacunas. Respecto a esto, 'El Monaguillo' destaca que "es lo mismo que pasa cuando descongelas muchas cosas, eso hay que aprovecharlo" y añade que cuando tu mujer te dice que para cenar hay tapeo, a veces te encuentras "ensaladillas en las que se levanta el pimiento y se pone a bailar como Pitingo".

Entrevistamos a Armando, conocido como el superhéroe 'Cumplidor enmascarillado'. "Por las noches me convierto en el paladín anti-Covid, me salto las normas para cumplir las normas", explica. A su vez, añade que su estrategia es "convencer a la gente a base de dar la chapa" y que a los que no cumplen las leyes les lanza hidrogel a los ojos.

Asimismo, volvemos a hablar con nuestra oyente Remedios, que tiene unos tics un poco raros.