HUMOR | LA HORA GUASA

Edu Soto presenta su show 'Más vale solo que ciento volando': "Es un espectáculo muy libre"

Con nuestros humoristas Leonor Lavado, Leo Harlem, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano invitamos a Edu Soto, que presenta su show 'Más vale solo que ciento volando'. El humorista asegura que está disfrutando mucho del espectáculo porque "no tengo que acatar normas y hago lo que me da la gana". Además, es "un show muy libre" y en cada función hay novedad porque depende mucho del público. Además, hablamos con Mario Ródenas, el instapoeta, que es el "negro" de Pedro Sánchez y es el verdadero autor de su último libro 'Tierra Firme'. Por último, charlamos con la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que es muy admiradora de Edu Soto.