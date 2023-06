HUMOR | LA HORA GUASA

Daddy Do y Nicky Jamón componen reggaeton para la campaña de Vox

Nuestros cómicos Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Carlos Latre, Leo Harlem y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Tras el acuerdo de coalición entre Sumar y Podemos, conseguimos hablar con Yolanda Díaz y con Ferreras hacemos un repaso por la actualidad política. También hablamos con Matías Prats, Pedro Sánchez, nuestro matemático, Santi García Cremades... Luego, pasamos a hablar de las canciones que van a utilizar los partidos políticos para atraer a los votantes. En concreto, nuestro reggaetonero Daddy Do, ha sido el elegido por Vox para hacer su música de campaña para las generales. También, Ayuso insinúa que nuestro programa va mal porque Alsina no es un periodista cercano y trae a varios radiofonistas para mostrarle en qué consiste la radio cercana. Después, hablamos con Spenser, el influencer rural de Somostre Bajo, al que le han hackeado el tractor. Por último, nos adentramos en el caso de un vecino del municipio de Parderrubias que lleva meses con su segunda residencia okupada, pero no es un okupa normal, éste se encarga del mantenimiento de la casa.