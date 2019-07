Se levanta el telón | Madrid Central está matando árboles

Nuestro querido Arturito se ha enterado de la noticia de que un municipio de España ha creado la Concejalía de Felicidad y esta noticia no le ha gustado nada. ¿Qué ocurre, que no se puede ser ya una persona desdichada y miserable? ¿Está mal visto, en estos tiempos que corren, tener un destino abocado a la desventura y el sufrimiento? ¿Acaso se va a discriminar a los que, como yo, tenemos una existencia infausta y desgraciada? todo esto le recrimina Arturito a Carlos Alsina. Nuestro presentador intenta razonar con él, que precisamente esta concejalía es para ayudar a los pobres infelices como él pero nada, no hay manera, Arturito no entra en razón y no cesa su llanto hasta que no se va a su ordenador a escuchar Álex Ubago.

Gracias a Carlos Latre tenemos en el programa para compartir críticas sobre la nueva película que se estrena de el Rey León a personajes ilustres como Matias Prats, Almodovar, Arguiñano, Pedrerol y muchos más.

Incluso Luis del Olmo hace su aparición estelar y se atreve a recitar unos magníficos versos sobre dicho film:

En la Selva estaba el león

y queriose entrar en acción

apareciose un hermoso cervatillo

Y el león lo convirtió en botillo

No me digáis que no son preciosos estos versos del poeta keniata, Paco Gómez.

Con la colaboración de Jesús Manzano descubrimos el daño que le hace Madrid Central a nuestros árboles y a nuestra naturaleza. Con una sencilla reflexión se entiende su argumento. A ver, ¿cómo funciona el ser humano?, cogemos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿y los árboles?, toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Así que los árboles, para vivir, necesitan tomar dióxido de carbono. ¿Y qué tiran los coches por el tubo de escape entre otras cosas? Dióxido de carbono, así que cuando alguien os diga que estáis contaminando con el coche, podéis decirle que lo que estáis haciendo es alimentar a los árboles para que no se mueran. Los árboles del centro de Madrid estaban a punto de morirse con lo de Madrid Central, necesitaban un poquito de CO2 para respirar y los va a salvar el nuevo alcalde.

Leo Harlem nos trae un juego en el que pone encima de la mesa varias situaciones y nuestros cómicos tienen que adivinar como terminará la historia. Son situaciones tan extrañas como esta en la que, una pareja joven, viernes por la noche, se sientan delante de la tele después de cenar. No tienen muy claro qué ver, y ponen Netflix. ¿Qué pasa a continuación? Después de diversas hipótesis lanzadas por nuestros compañeros, al fin nos da la solución: pasan una media de 47 minutos intentando elegir qué ver. Empiezan a ver tres películas y dos series, que abandonan.

Por último, y para dejar el programa por todo lo alto y en vista del éxito de su sección 'Preguntas de mierda', Agustín Jiménez ha decidido traernos hoy una nueva propuesta. Es un juego del que los oyentes pueden tomar nota para no aburrirse en las horas muertas del verano.