HUMOR EN 'MÁS DE UNO'

El auténtico Batman: vive en una cueva en Burgos y está arruinado tras vender hasta el 'batmóvil'

Nuestros humoristas Agustín Jiménez, Leo Harlem, Jesús Manzano y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Hoy contamos con la compañía especial de Batman, pero no Robert Pattinson, sino al auténtico "caballero oscuro". Él, sin embargo, no viene de Gotham City, sino de Burgos, otra ciudad gótica. Además, vive en una cueva que encontró en Idealista y ya no se pone su famoso traje porque parece una morcilla de burgos. En definitiva, el Batman de ahora está arruinado. Luego, hablamos con Carlos López Martínez, estudiante de ‘Iluminación y captación del tratamiento de la imagen’ del Centro de Formación Profesional Rodriguez Fabrés de Salamanca, y futuro "atracador". Luego, Jesús Manzano nos trae canciones que hablan de cosas absurdas como cuando sabes qué poner en un examen o canciones con rimas forzadas. Por último, acaba 'La Hora Guasa' versionando la famosa canción de La vida de Brian 'Always look on the bright side of life'.