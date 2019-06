Teodoro García Egea: "Sánchez no puede pretender que el PP le haga los deberes"

SECRETARIO GENERAL DEL PP

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, afirma en Más de uno que la posición del PP con respecto a la investidura de Pedro Sánchez es el no y no la abstención. Cree que no pueden apoyar un gobierno de Sánchez porque lo consideran un peligro para España y piensa que si no sale adelante la investidura de Sánchez es por su culpa y no por culpa del no del PP, "Sánchez no puede pretender que el PP le haga los deberes".