Susana Díaz: "El PSOE está en condiciones de ganar el 20D y no hará falta pactar después"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Susana Díaz se muestra partidaria de "hacer en España un cambio de rumbo, pero no un volantazo". Para ello, cree que el PSOE es una gran alternativa y ve necesaria una reforma de la Constitución del 78, que dice que "es como un traje en el que las costuras empiezan a saltar". Es por eso que apuesta por sentarse y volver a "buscar diálogo y consenso y que así se pueda volver a sentir ese orgullo de ser español".

Susana Díaz cuenta que después de estar centrados desde el verano con los presupuestos, este lunes tienen una reunión con Ciudadanos para tratar este asunto. Comenta que espera cumplir la bajada de IRPF que prometió en campaña, aunque avisa que "el Gobierno de España me lo está poniendo difícil". No obstante, se muestra esperanzada en que "se pueda anunciar hoy mismo el acuerdo y posteriormente se sumen más fuerzas al mismo". De otros impuestos como sucesiones y donaciones, comenta que "espera lograr un pacto mayoritario porque no puede ser que haya gente que renuncie a una herencia, pero lo que no haré es lo que pide el PP con los ricos".

"Lo que quiero es que la gente tenga dinero y se estimule el consumo, aunque también hay que garantizar que eso no afecte a las cuentas publicas", asegura Díaz en Onda Cero.

Susana Díaz se muestra muy crítica con el Gobierno central. Dice que "Andalucía lleva dos años consecutivos cumpliendo con el objetivo de déficit y siempre se nos castiga". Es por eso que acusa al Ejecutivo de "poner pierdas en el camino" y de "buscar siempre en Andalucía lo que no hay en otros territorios". Además, subraya que "en temas de corrupción, Rajoy y yo no decimos lo mismo".

Preguntada por si en Andalucía la corrupción está vinculada al Gobierno de la Junta, sostiene que "hay quien viene a lo público a aprovecharse de lo que es de todos. Y eso hay que perseguirlo y castigarlo. Ahora se está procediendo a la devolución de esos fondos. La Administración tiene que ser transparente para que nadie venga a enriquecerse de lo público”.