El relato de la conversación entre Tejero y Suárez que presenció un ujier el 23-F

El ujier del Congreso, Antonio Chaves Castillejo, relata en Más de uno recuerda en Más de uno cómo vivió el intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981 y cuenta cómo fue la conversación durante unos minutos entre Tejero y Adolfo Suárez en una sala del Parlamento.

Cómo se produjo la conversación entre Tejero y Suárez

Antonio Chaves Castillejo relata cómo se desarrollo la conversación que durante el transcurso del Golpe de Estado fallido mantuvieron Tejero y el presidente del Gobierno en ese momento, Adolfo Suárez.

"En un momento que estaba fuera del Hemiciclo vi a Suárez que se había levantado de su escaño y salía de él, fui tras él y detrás vino Tejero; estuvimos los tres en una puerta del pasillo que rodea al Hemiciclo hasta que Suárez preguntó dónde podían hablar. Le dije al presidente que allí había un cuarto donde los ujieres hacían el trabajo del Pleno y hasta allí les acompañé. Se quedaron los dos de pie y yo en la puerta. Tejero me hizo un gesto para que me fuera pero yo me quedé. Allí comenzó un diálogo que escribí a los pocos días y que hice público hace ya un tiempo".

El funcionario cuenta que fue la conversación en la que Suárez le ordenaba a Tejero que depusiera su actitud y en la que Tejero le decía que ya no era presidente de nada. Antonio Chaves detalla cómo fue en esa conversación en la que salió el nombre del teniente Jaime Milans del Bosch, cuando Tejero le dijo a Suárez que solo obedecía a Milans del Bosch. "La conversación acabó cuando Suárez le volvió a decir que parara eso" y Tejero cambió su actitud y le dijo al ujier que se fuera de la sala.

El ujier explica que él guardó esa conversación y le decía a Adolfo Suárez que tenía que ser él quien la hiciera pública: "creo que Adolfo Suárez no hizo pública esa conversación por pudor, porque él quedaba muy bien". Después relata que le dio una copia de esa conversación a Alfonso Guerra por si algún día Suárez quería sacar a la luz esos documentos.

"Lo que ocurrió en ese cuarto me marcó mucho", reconoce el ujier. "Ver la dignidad con la que Suárez defendía la libertad y la democracia me marcó mucho", asegura.

¿En qué momento asumió que el golpe fracasaba?

Al preguntarle Alsina sobre en qué momento se dio cuenta de que el golpe fracasaba, Antonio Chaves cuenta que "en uno de los paseos que me daba vi que no se comportaban igual todos los guardias civiles". Detalla que cuando vio a un guardia civil llorando y a otros diciendo que eso no era el Palacio de Congresos pensé que aquello no estaba muy preparado".

Además, el ujier dice que "se sabía muy claramente los que sabían los que estaban haciendo y los que no tenían nada claro, y ahí es cuando pensé que lo mejor que podía hacer era salir de allí".

El ujier explica también cómo salió e intentó volver al Congreso y no le dejaron. "Entré al edificio del Congreso cuando los guardias civiles se rindieron e hicimos una revisión del edificio y estaba todo destrozado, se lo habían bebido todo..."