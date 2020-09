¿Por qué Madrid es una España dentro de España? La explicación de Ayuso a su comentada frase

Isabel Díaz Ayuso dejó una frase que ha sido muy comentada, durante la rueda de prensa con Pedro Sánchez "Madrid es una España dentro de España". Durante la entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha repetido esa afirmación y ha explicado qué quiere decir con ella.

"Somos una comunidad especial"

Díaz Ayuso ha comentado que en Madrid "somos una administración autonómica con recursos autonómicos limitados, y somos como un distrito federal que necesita de una estrategia nacional, no solo por el volumen de lo que significa Madrid". Por tanto la capital "por sí sola no puede funcionar. Somos una comunidad especial, como una España dentro de España".

Subraya para justificar esta afirmación que Madrid "es el epicentro de la península, la capital económica, el kilómetro 0 de las carreteras, las conexiones con todas las comunidades es absoluta, y como tenemos distribuidas las cortes, todo parte de Madrid". Y por tanto "si no hay una estrategia nacional con puntos estratégicos, y si no le ayudamos con las fuerzas del estado", los recursos no son suficientes.

