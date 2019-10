¿Cómo vivieron los periodistas de la época la muerte de Franco?

Clara Isabel Francia, estaba en Informativos con la muerte de Franco y pasó durante la transición al Telediario, explica que tenía un programa de pintura porque "al dictador le gustaba" por lo que se empezó a emitir en color.

Asimismo, comenta que la muerte de Franco no le afectó profesionalmente porque no estaba de guardia, "estuve observando a la gente que pasaba, era una apuesta sociológica, veías a un señor con mono y barbudo que lloraba, era una cosa variada y multitudinaria". Además, confirma que lo vivió "con más preocupación como ciudadana que como trabajador" y asegura que lo que daba miedo era la incertidumbre de qué pasaría después.

Sobre Matías Prats, recuerda cómo era trabajar con él, "era un placer, pero me hiciste pasar muy malos ratos con tus chistes", porque, según comenta, se tenían que aguantar la risa en el directo. "Naciste con el micrófono puesto", dice. A lo que Matías responde que tiene "un recuerdo tan bonito de Clara, no sabes como me trató, ella era una figura y ella me trató con cariño y una delicadeza".

Por otro lado, Manuel Ovalle asegura que se encargó de grabar sellado del ataúd, "el jefe de departamento me dijo que tenía que llevar una camisa blanca, chaqueta oscura y corbata negra", pero como no tenía, se puso la que tenía reservada para su boda. Además, confirma que el yerno del dictador esparció arena "de todas las provincias de España" antes de sellar la caja de zinc. "44 años después, se puede comprobar que esas imágenes se filmaron bien, revelaron bien y se han cuidado bien, por consiguiente, hice bien mi trabajo", declara.

