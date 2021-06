Pablo Hispán: "Si se aprueba el informe sobre la sentencia del procés será un revés para el Estado de derecho"

La Asamblea del Consejo de Europa, órgano integrado por diputados y senadores de 47 países, debate hoy el informe preparado por el diputado de Letonia, Boriss Cilevics, sobre la sentencia del procés. En este informe el diputado letón opina que la gravedad de las penas por sedición es desproporcionada y que la sedición no quedó acreditada en el juicio. Previsiblemente, el Consejo de Europa aprobará este informe y pasará a ser una recomendación oficial, lo que supone un revés para el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el Estado español.

Pablo Hispán, portavoz adjunto de exteriores del Grupo Parlamentario Popular, será quien intervenga durante el debate de la Asamblea del Consejo de Europa esta tarde. Según explica Hispán en Más de uno, el Partido Popular ha presentado cuatro enmiendas que pretenden darle la vuelta al informe donde defienden el Estado de derecho y las decisiones de los tribunales. "No puede haber indultos no sólo porque no hayan pedido perdón, sino porque han sido condenados por delitos de corrupción", sostiene el portavoz.

Por otro lado, la convocatoria del referéndum va en contra de la convención de Venecia, que obliga a que cualquier tipo de referéndum debe realizarse de acuerdo a las previsiones constitucionales y no de manera unilateral. Asimismo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya se pronunció sobre el tema y sentenció que las disposiciones del Tribunal Supremo debían obedecerse.

La mayor parte del informe realizado por el diputado letón Cilevics tiene que ver con cuestiones relacionadas con la situación en Turquía. "Son cuestiones que tienen gran consenso entre los delegados europeos", comenta Hispán sobre la aprobación de este informe en la Asamblea del Consejo de Europa.

"Volvemos a pedir perdón a los independentistas por ser constitucionalistas nosotros"

El partido socialista ha presentado dos enmiendas contrarias a las del partido popular; "piden el indulto y rebajar los delitos de sedición". Hispán critica que el gobierno de España haya querido utilizar el informe de Cilevics "como pista de aterrizaje para la performance en el Liceo de Sánchez" y añade: "Volvemos al bucle de pedir perdón a los independentistas por ser nosotros constitucionalistas".

Si sale adelante el informe, el independentismo lo presentará como un éxito, pues el Consejo de Europa estaría recomendando otras decisiones a España. Para Hispán, "esto sería un revés para el Estado de derecho, para los que creemos que hay que aplicar la ley y un revés para la naturaleza del Consejo de Europa". En definitiva, "será un mal día para Europa", sostiene.