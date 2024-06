Óscar Puente señala que "respeta y entiende" la moción para la autonomía de la Región Leonesa

El pleno de la Diputación de León aprobó este miércoles una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que reclamaba la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) con los votos a favor del grupo proponente y el PSOE, socios de gobierno en la institución provincial, y la oposición del PP y Vox.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en Más de Uno con Carlos Alsina que el voto favorable fue del PSOE leonés pero que él "respeta y entiende" la situación.

El ex alcalde de Valladolid ha indicado que "Castilla y León es una comunidad autónoma que nunca ha cuajado como tal, no hay una identidad en la ciudadanía" y destaca especialmente que los leoneses "nunca han asumido su pertenencia".

Puente ha explicado que, bajo su punto de vista, León merece una atención especial porque es "probablemente la provincia que tiene la crisis estructural más grande", ha confesado.

"No veo que vaya a cambiar la vida de los leoneses por estar a parte, pero ellos lo creen", asegura que con las cifras en la mano no es cierto que los ciudadanos de León estén siendo perjudicados aunque no duda que tengan problemas.

Para el ministro, los leoneses necesitan una "especial mirada" y quizás, políticos locales

Ante la propuesta de Carlos Alsina de reunirle en Más de Uno con José Antonio Diez, alcalde de León, el ministro reconoce que ya han tenido "muchas conversaciones y no todas amistosas, sobre todo por su parte", confiesa.