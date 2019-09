Noemí López Trujillo: "Nos gustaría tener hijos ya, pero no podemos"

PRESENTA 'EL VIENTRE VACÍO'

La periodista Noemí López Trujillo presenta en Más de uno 'El vientre vacío', un libro donde trata el miedo de las mujeres no solo a no poder tener hijos, sino a no poder mantenerlos. Confirma que es a los 27 años la media de edad a la que le gustaría a la mujeres tener hijos, pero es a los 31 cuando se tiene al primero.