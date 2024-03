Miguel Ángel Gallardo (PSOE): "No me gusta la amnistía"

Con el 56,2% de los votos, Miguel Ángel Gallardo se ha convertido en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, tras quince años de liderazgo de Guillermo Fernández Vara.

El candidato de la militancia

Sobre cómo ha sido recibido su triunfo en Ferraz, Gallardo ha asegurado que "no sabe cuál era el candidato preferido de Ferraz" y él se define como el "el candidato de la militancia". "He sido elegido secretario general para defender esta tierra", dice.

"Espero haber ganado por ser el mejor candidato para ganar a la derecha en Extremadura", comenta. "María Guardiola es la presidenta de la mentira", dice.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura defiende que lo de María Guardiola no es un cambio de opinión, sino una mentira.

En contra de la amnistía

El jueves vence el plazo para que Junts y el PSOE lleguen a un acuerdo en la comisión de justicia y poder tramitar la ley de amnistía. Al ser preguntado por su opinión sobre la ley, Gallardo opina que no le gusta, pero la justifica culpando a Rajoy.

"Hemos llegado a ella por la 'no' política de Rajoy". Gallardo ha explicado que cuando se tuvo que hacer política en Cataluña no se hizo.

"No soy un claro defensor de la amnistía porque entiendo que hay una situación que no me gusta, pero para haber llegado a la amnistía ha habido una falta de política por los gobiernos de Rajoy", ha recalcado.

Cree que la clave está en que Rajoy judicializó la política. "La amnistía es un intento de resolver la situación que está sucediendo en este país, y es que quieren irse", asegura.

"La amnistía es la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha en nuestro país", opina Gallardo.

En cuanto hacia dónde va su proyecto político para Extremadura, Gallardo explica que su objetivo está en defender a Extremadura desde un PSOE autónomo pero con lealtad.