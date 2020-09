Los médicos denuncian que están afrontando la segunda oleada "desbordados" y al "borde de la defunción"

Uno de los debates que hay encima de la mesa es si hay o no hay médicos disponibles para ser contratados por los distintos servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Muchos gobernantes llevan alarmando esta situación desde julio, comentando que la bolsa disponible de empleo está vacía.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de médicos en España alerta de que la atención primaria está al límite. Sus profesionales denuncian que están afrontando esta segunda ola de la epidemia "desbordados y al borde de la defunción", según el presidente de la organización, Serafín Romero. "Los hospitales empiezan a sobrecargarse y primaria se encuentra en una situación de defunción".

A la hora de ilustrar la sobrecarga asistencial, especialmente están atendiendo unos 30 pacientes cada profesional de forma presencial y otros 50 por teléfono en cada turno, cuando lo recomendable sería un máximo de 35 en total. “Vamos muy saturados como ya se sabe, estamos haciendo cada médico y cada enfermera dos agendas” , “Llevamos con saturación asistencial varias semanas, nuestras agendas superan los 60- 70 pacientes en una jornada”. “Los rastreros cada vez van más lentos porque no dan abasto, cada vez hay más positivos y no hay tiempo material”, " no estamos en la UCI pero si en el box de urgencias a punto de entrar" comentan los médicos.

Denuncian que la atención no puede ser completa. “Son 15 minutos mínimo de atención porque hay que hacer la declaración de sospecha hay que recogerle el cuestionario con los síntomas, solicitar la PCR” “No damos abasto, llamadas sin parar sin parar sin parar y no hay ni un solo momento en el que no suene un teléfono es imposible de verdad”, “cuando eso pasa o cuando la atención no puede ser completa por teléfono se le cita en el centro de salud en el que en muchas ocasiones trabajan bajo mínimos de personal médico”.

El segundo efecto visible son las colas que se forman. "Llego y ya hay gente haciendo cola en la puerta, en este momento dejas de llamar a tus pacientes o verlos para hacer filtro en la puerta, te rompe el alma".