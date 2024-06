Más del 64% de los turistas eligen Madrid por su oferta cultural, según datos de la Comunidad de Madrid

Torrelaguna es una de las once villas que hay en la Comunidad de Madrid, con un atractivo turístico especial donde destaca su iglesia del siglo XV y un convento. Asimismo, Torrelaguna destaca por su historia y por albergar hijos ilustres como el Cardenal Cisneros, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.

Más allá de los innumerables atractivos de la capital, en toda la Comunidad de Madrid hay 178 municipios con una magnífica oferta cultural, gastronómica y natural. En esta línea, el gobierno regional está trabajando para que el turismo se diversifique por toda la comunidad.

"Madrid es importante en su centro, pero Madrid sobre todo es importante como región", dice en 'Más de uno' el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. Según los últimos datos, el turismo ha aumentado más fuera de la capital que dentro; un 13% dentro de la capital y un 17% fuera de ella.

"El auge del turismo es el auge de la sociedad"

Alejados de las grandes masificaciones turísticas típicas de las ciudades, los municipios pequeños reciben a los visitantes casi com una bendición.

Ante la "turismofobia" que se está dando en muchas zonas de España, el consejero recuerda que "todos en algún momento somos turistas" y, por tanto, no es de recibo "ver al visitante como un elemento extraño que se introduce en tu hábitat y hace que vivas peor".

La importancia de la oferta cultural

Por lo general, "el auge del turismo es el auge de la sociedad". Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, donde el elemento fundamental para la atracción de esos turistas es la oferta cultural. A día de hoy, "más del 64% de los turistas eligen Madrid por su oferta cultural", adelanta De Paco.

Con todo, Madrid destaca por su forma de recibir al visitante -tanto nacional como internacional- que se basa en su "carácter abierto y acogedor", lo que le hace ser un lugar atractivo para los turistas.

Urtasun al frente del ministerio de Cultura "es una falta de respeto a la cultura"

Sobre la elección de Ernest Urtasun como ministro de Cultura, Mariano de Paco considera que "es una falta de respeto a la cultura" que empieza en la cesión del PSOE a su socio de gobierno, Sumar, al olvidar la importancia de esta cartera.

En este sentido, el consejero critica que Urtasun "es un comisario político" que "no conoce la cultura". Por tanto, desde que llegó al ministerio sólo ha hecho "grandes anuncios políticos y polémicos que no llevan a nada", como la descolonización de los museos, que la tauromaquia no es cultura o que la cultura la hacemos todos.