María Jesús Montero elude contestar a si Puigdemont tiene que ser juzgado

María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, ha asegurado que en la réplica del diputado socialista Óscar Puente al discurso de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que se limitó es a "ponerle al señor Feijóo un espejo en donde se contaba y donde se trasladaba todo lo que el Partido Popular, y concretamente su presidente, había estado haciendo durante la campaña los días previos en los años de gobierno" asegura.

"Tenga usted en cuenta que el discurso del señor Feijóo fue una reivindicación de su papel en el partido, de su papel en la vida política, de estar permanentemente queriendo decir yo, yo, yo, yo y el señor Puente, lo que hizo, es ponerle un espejo para que se conociera y se supiera que no estaba capacitado ni en condiciones de ser presidente del Gobierno" afirma Montero.

Elude contestar a si Puigdemont tiene que ser juzgado

María Jesús Montero no aclara si piensa que Puigdemont tiene que ser juzgado y aunque en julio dijo que en nuestro país cualquier persona, cuando se aparta de la ley, tiene que ser juzgada especifica que "en aquel momento de lo que se estaba hablando era de la legitimidad y de la calidad de la justicia española ante Europa, que no es moco de pavo, que de lo que estamos hablando es de que se ponía en tela de juicio el que realmente hubiera garantías judiciales para las personas que en España son juzgadas y por tanto, la sentencia avalaba el funcionamiento de la justicia española del Estado democrático de Derecho, como no puede ser de otra manera. Sigo pensando, señor Alsina, y yo creo que ustedes ponen estas declaraciones en relación con el debate que en este momento se está planteando respecto a las exigencias que los independentistas plantean. Y lo que les quiero decir es que evidentemente el Partido Socialista siempre ha estado buscando espacios de convivencia en Cataluña, que lee la realidad en cada momento y en cada momento ha dado la opción, o por lo menos la alternativa que ha considerado más adecuada para poder abrir ese camino al marco constitucional y al diálogo" ha aclarado.

Declaraciones de Óscar Puente sobre el 11M

"Si Puente dijo que Aznar instigó los atentados del 11-M, probablemente se equivocó de palabra. Si dijo esa palabra o ese verbo probablemente no era el verbo que quería emplear, en un debate de más de treinta o cuarenta minutos a veces se puede escapar una palabra, pero lo que quiso decir es que mintió. El señor Aznar mintió cuando los atentados, mintió intentando trasladar antes de unas elecciones que había sido la banda terrorista ETA" ha asegurado.

Debate de Investidura de Pedro Sánchez

"Cuando empiece la investidura del presidente Sánchez, entonces podremos hablar de conversaciones, de acuerdos, de diálogo que se intensificarán para ser posible, un gobierno progresista" afirma.

Vídeo de la entrevista